Maurizio Pollini, morto il grande pianista: aveva 82 anni. Il cordoglio della Scala

di Redazione web

È morto il pianista Maurizio Pollini, aveva 82 anni. Ne dà notizia il Teatro alla Scala di Milano, che "piange" la sua scomparsa. «Uno dei grandi musicisti del nostro tempo e un riferimento fondamentale nella vita artistica del Teatro per oltre cinquant'anni», si legge nella nota del Teatro milanese.

«Il Sovrintendente Dominique Meyer, il Direttore Musicale Riccardo Chailly, i professori dell'Orchestra e i lavoratori scaligeri sono accanto alla moglie Marilisa, al figlio Daniele e a tutta la famiglia. La camera ardente del Maestro Pollini si terrà al Teatro alla Scala. I dettagli saranno comunicati prossimamente», conclude la nota. A novembre del 2022 il Maestro aveva dovuto rinunciare per problemi di salute ad un concerto di beneficenza al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino in favore della Croce Rossa e per gli alluvionati delle Marche.

Camera ardente alla Scala

Nato a Milano nel 1942, era malato da tempo e per motivi di salute aveva cancellato gli ultimi concerti in programma. La camera ardente, come già avvenuto per Carla Fracci, si terrà alla Scala, teatro a cui Pollini era legatissimo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA