Nuovo piano pandemico in arrivo. Vaia: «Nessun allarme polmoniti dopo le parole dell'Oms». Ecco tutti i dettagli

Arriva un nuovo piano pandemico, ma non c'è «nessun allarme polmoniti». L'Italia sembra avere fatto tesoro di una delle lezioni della pandemia e nei prossimi giorni potrebbe essere infatti disponibile il piano pandemico per il prossimo triennio. Il precedente, quello per il triennio 2021-2023, era stato approvato a gennaio 2021. «Il nuovo piano pandemico è alle battute finali. È quasi pronto per essere inviato al ministro e poi verrà inviato alla conferenza Stato-Regioni», ha detto il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia, intervenuto all'evento "InnovaCtion. Ricerca, innovazione e cambiamento per la salute del futuro", durante il quale assicura che l'aumento dei casi di polmonite in Cina non rappresenta un motivo di preoccupazione e che il monitoraggio della situazione continua.

La situazione in Cina

«In un mondo globalizzato in cui quello che succede dall'altra parte del mondo ci deve riguardare è giusto che vi poniamo attenzione. Ma l'Oms ha detto a tutti gli Stati membri che non c'è al momento nessun motivo per mettere in campo azioni di emergenza. Quindi, noi stiamo monitorando ma, allo stato, non è un fenomeno che ci preoccupa», ha siegato il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia.