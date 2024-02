Pescara, minaccia di buttarsi dal quinto piano, paura in centro: l'uomo in bilico sul balcone da 24 ore, di recente aveva cambiato sesso

Da oltre 18 ore un uomo minaccia di lanciarsi nel vuoto dal balcone, al quinto piano di un palazzo nel centro di Pescara. Continua senza sosta il lavoro del negoziatore della Polizia di Stato, che sta cercando di farlo desistere. È da ieri in bilico, a piedi nudi, sulla balaustra di un balcone della casa in cui abita, a Pescara, ingresso in piazza Spirito santo, affaccio sulla retrostante via Rieti. La casa di D.D.D., 23 anni, identità maschile acquistata dopo un cambio di sesso anagrafico, è al quinto piano. Una personalità - dicono i conoscenti - compelssa già nota anche alle forze dell'ordine. Sul balcone con lui c'è anche il cane.