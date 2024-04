Sesso tra professoressa di 53 anni e studentessa di 14, la relazione nata a scuola: «Chat, incontri e gelosia»

di Redazione Web

Professoressa di Pescara accusata di aver fatto sesso con un'allieva, all’epoca minore di quattordici anni, approfittando del ruolo di insegnante e della relativa posizione di «preminenza e autorevolezza», come ricorda nell’ordinanza di sospensione dall'attività di insegnamento del gip Francesco Marino.

È davvero delicata l’inchiesta sui fatti accaduto in un istituto superiore della città e venuti a galla in seguito a una denuncia presentata dalla psicologa della scuola, anche aveva in trattamento la minore molestata. Tra docente e allieva si sarebbe instaurata una vera e propria relazione affettiva, nonostante l’ovvio divario anagrafico, 53 anni lei all’inizio della storia, appena 14 e mezzo la ragazza.

Cosa è successo

Il corteggiamento iniziale, gli incontri al bar della scuola per un caffè e due chiacchiere, la confidenza crescente, lo scambio di messaggi whatsapp sempre più espliciti. E poi approcci, baci, carezze intime, fino a un rapporto sessuale completo, che secondo quanto la vittima ha raccontato agli investigatori della questura confermando la versione fornita dalla psicologa sarebbe avvenuto in casa della docente.

Da questo momento in poi la relazione si complica, subentra la gelosia, la studentessa vorrebbe porre fine alla relazione, il suo equilibrio ne risente, il rendimento scolastico cala e si rende necessario l’incontro con la psicologa della scuola. Secondo il gip che ha accolto la richiesta della procura, con la proceduta del codice rosso, il quadro indiziario è solido, le testimonianze della ragazza e di un’amica a conoscenza della storia sono genuine.

E anche se non è stata accolta la richiesta di domiciliari per la prof, optando per una misura più blanda, comunque sufficiente a escludere il rischio di nuovi reati simili, a pesare sulla condotta della docente è l’abuso del rapporto di affidamento e gli atti sessuali compiuti nell’ambito di un rapporto di potere. Situazione sufficiente, vista l’età della vittima, a configurare la violenza.

Venerdì 12 Aprile 2024

