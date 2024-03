Sesso in cambio di crack, fino a 40 clienti in un giorno: «Non mi piace prostituirmi, ma sono disposta a tutto per una fumata»

Lucide consapevolezze nel pieno di un dramma: una vita devastata dal crack. Troppo forte la dipendenza per riuscire a farne a meno, nemmeno ora che tutto è venuto fuori. Disposta a tutto per la droga: anche a fare sesso in cambio di una dose da pochi euro: «Studiavo psicologia e per pagarmi il crack mi prostituivo. Facevo uso di stupefacenti. Li assumo ancora. Il crack è così. Pensi solo a quello e ne vuoi sempre di più. Se mi dicevano fai quello, io per il crack facevo quello. Anche per 5 euro». Così una testimone chiave – una ex studentessa di psicologia, scortata da due militari per l’accompagnamento coattivo in Tribunale – parla della sua dipendenza, come riporta il quotidiano la Repubblica. Due anni fa ragazza aveva denunciato il giro di prostituzione e spaccio nella casa del fumo a cento metri dalla Dora a Torino. La “casa del crack” si trovava in via Urbino, nel quartiere Aurora.

