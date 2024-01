«Pensati morta», 31enne perseguita la collega con regali, lettere e acquisti online a suo nome: i fiori e l'anello in oro e brillanti

Ancora minacce e violenza ai danni di una donna. L'aveva conosciuta sul posto di lavoro e da lì l'ossessione. Le regala i fiori. Lei non apprezza. Da quel rifiuto la minaccia. Inizia la persecuzione. Le rende la vita impossibile. Succede a Roma. La polizia postale ha arrestato in flagranza differita un cittadino romano di 31 anni, gravemente indiziato per il compimento di numerosi atti persecutori commessi negli ultimi due mesi nei confronti di una ex collega di lavoro.