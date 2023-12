Papa Francesco, il messaggio di pace a Natale: «Basta a odio, armi e guerre. Il Giubileo sia occasione per convertire i cuori»

«Fratelli e sorelle, si avvicina il tempo di grazia e di speranza del Giubileo, che inizierà tra un anno. Questo periodo di preparazione sia occasione per convertire il cuore; per dire "no" alla guerra e "sì" alla pace; tempo per rispondere con gioia all'invito del Signore che ci chiama, come ancora profetizzò Isaia, "a portare il lieto annuncio ai miseri, / a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, / a proclamare la libertà degli schiavi, / la scarcerazione dei prigionieri"».

Con queste parole di pace papa Francesco ha concluso il suo Messaggio natalizio prima della benedizione "Urbi et Orbi" dalla Loggia delle Benedizioni in Piazza San Pietro.