Papa Francesco come sta, tossisce e non si affaccia all'Angelus. I fedeli notano il vistoso cerotto alla mano: cosa è successo

«Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni, e a leggere la riflessione sarà monsignor Paolo Braida, perché e lui che le scrive e le fa molto bene». Papa Francesco parla ai fedeli, 12mila presenti in piazza San Pietro, con un'ironia che vuole velare il suo dolore. Il pontefice, 86enne, affetto da una brutta coda influenzale, rimane in secondo piano durante la riflessione sul Vangelo.

«Francesco come Pietro»

Dalla piazza sbuca un cartello «Francesco come Pietro, coraggio!». Gli occhi dei fedeli sono incollati non tanto sulla finestra del Palazzo Apostolico, come avviene solitamente la domenica, ma sui due maxischermi che trasmettono l'Angelus dalla cappella interna della residenza Santa Marta.