Oscar Pistorius libero dopo 10 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata. Dai Giochi di Londra alla prigione: chi è l'ex atleta sudafricano

L'atleta olimpico e paralimpico sudafricano Oscar Pistorius sarà scarcerato domani, venerdì 5 gennaio, dopo aver ottenuto il 24 novembre scorso la libertà vigilata dal carcere dove si trova per aver sparato e ucciso la sua fidanzata Reeva Steenkamp il 14 febbraio del 2013. Il velocista 37enne, arrestato quando aveva 26 anni, è stato il primo atleta con le due gambe amputate a correre ai Giochi Olimpici di Londra 2012 grazie all'uso di protesi al carbonio di ultima generazione. In un anno, quindi, Pistorius è passato dalla gioia di Londra al carcere per omicidio.