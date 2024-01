Michele Misseri presto libero dopo 8 anni in carcere. Ma insiste: «Ho ucciso io Sarah Scazzi». Cosima e Sabrina restano in cella

Michele Misseri tornerà presto in libertà. Al momento l'uomo è in carcere a Lecce. Come riporta il Messaggero, sta per finire la pena per il contraddittorio protagonista del caso dell'omicidio della nipote 15enne Sarah Scazzi, uccisa nell'estate del 2010 ad Avetrana. In cella a Taranto, invece, resteranno sua moglie Cosima Serrano e sua figlia Sabrina, condannate all'ergastolo perché ritenute le carnefici di Sarah.

Fuori di prigione

Zio Michele, nonostante continui a ribadire di essere lui l'unico assassino, finirà tra poco più di un mese di scontare la condanna a otto anni per soppressione di cadavere, una volta che la pena sarà scorciata dall'ultima riduzione per buona condotta accordata al «detenuto modello» Misseri e dagli abbuoni derivanti dalla norma «svuota carceri».