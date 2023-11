Oscar Pistorius libero dieci anni dopo l'omicidio della fidanzata: sì alla condizionale per l'ex campione paralimpico

di Redazione web

Il campione paralimpico sudafricano Oscar Pistorius è stato rilasciato anticipatamente dal carcere con la condizionale, dieci anni dopo aver ucciso la sua fidanzata, crimine che ha colpito il mondo intero, hanno dichiarato le autorità carcerarie.

Libero dopo 10 anni

«Il Dipartimento dei Servizi Correzionali (DCS) conferma la libertà condizionata per Oscar Leonard Carl Pistorius, a partire dal 5 gennaio 2024», ha dichiarato un portavoce del DCS. Il Dipartimento dei servizi penitenziari ha spiegato che all'ex campione sarà concessa la libertà vigilata fino a quando non avrà finito di scontare la pena. Nel 2016 l'atleta è stato condannato a 13 anni di carcere.

Nel 2013 aveva ucciso Reeva Steenkamp, modella 29enne. La donna era rientrata a casa a sorpresa il giorno di San Valentino per fargli una sorpresa, lui l'aveva uccisa a colpi di pistola. Poi, si è difeso affermando di averla scambiata per un ladro, mentre per l'accusa Pistorius ha sparato dopo una discussione e quindi si è trattato di un omicidio premeditato.

