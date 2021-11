Oscar Pistorius verso la libertà vigilata, ma prima dovrà incontrare i genitori di Reeva

Oscar Pistorius potrebbe presto ottenere la libertà vigilata, ma solo ad una condizione. L'ex campione paralimpico sudafricano, in carcere per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, dovrà infatti incontrare i familiari e solo dopo una perizia di psicologi e assistenti sociali potrà essere rimesso in libertà.

Era il 14 febbraio 2013 quando Oscar Pistorius, leggendario atleta paralimpico, uccise, nel bagno di casa a Pretoria, la sua fidanzata, la modella Reeva Steenkamp. L'uomo si è sempre dichiarato innocente, spiegando di aver sparato quattro volte con la pistola convinto che in casa ci fosse un ladro. Alla fine Oscar Pistorius, oggi 34enne, fu condannato a 13 anni e ha già scontato metà della sua pena, quindi potrebbe richiedere la libertà vigilata.

Le autorità sudafricane hanno avviato le prime tappe procedurali per valutare la concessione della libertà vigilata a Oscar Pistorius. La legale della famiglia Steenkamp, Tania Koen, lo ha confermato ma ha precisato: «Questo non significa che abbia automaticamente il diritto di essere rilasciato». I servizi penitenziari hanno programmato colloqui preliminari con i genitori di Reeva Steenkamp, come prevede la procedura, che sono stati rinviati a data da destinarsi per la mancanza di alcuni requisiti. Prima di ogni libertà vigilata, sono tenuti a dialogare con la vittima o i suoi familiari, ma anche con il detenuto. Si è anche in attesa delle «relazioni necessarie» dallo psicologo e dagli assistenti sociali a contatto con il detenuto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 14:26

