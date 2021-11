Norvegia, attacco col coltello: tre feriti tra cui un poliziotto. Ucciso l'attentatore. Ha urlato «Allahu Akbar»

Un attacco da parte di un uomo armato di coltello è avvenuto questa mattina a Oslo, capitale della Norvegia. L'uomo, che ha ferito tre persone tra cui un poliziotto, è stato poi ucciso da un agente.

L'attacco è avvenuto nella zona di Bislett. Il direttore delle operazioni di polizia, Tore Solberg, ha spiegato che l'uomo era stato ferito da un colpo di pistola sparato da un agente. Portato in ospedale, l'attentatore è poi morto per le ferite riportate. «Una pattuglia era vicina» al luogo dell'aggressione e per questo è riuscita a fermare l'uomo, ha detto il capo della polizia Torgeir Brenden citato dai media norvegesi. «All'inizio gli agenti hanno cercato di investirlo quando ha cercato di accoltellare una persona», ma «l'auto della polizia si è scontrata con un muro ed è in questo frangente che gli agenti sono stati aggrediti dall'uomo».

Sono in corso indagini per risalire alle cause dell'attacco, ma l'ipotesi principale è che si sia trattato di un attentato di stampo islamista. Alcuni testimoni, infatti, hanno riferito di aver sentito l'uomo urlare "Allahu akbar" prima dell'attacco.

