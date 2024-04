Oroscopo di oggi, domenica 14 aprile: chi sale e chi scende

L'oroscopo di domenica 14 aprile 2024 semina bene per la prossima settimana. Venere in Ariete stuzzica il Cielo dei segni di fuoco: possibili incontri risolutivi per alcuni. Mercurio retrogrado rende per tutti più difficile il dialogo. Urano, invece, continua il suo lento transito nel Toro. Così come Giove, nel segno fino al 25 maggio. Luna in Cancro. I segni di Terra devono stringere i denti ancora per qualche giorno: a metà aprile l'ingresso del Sole in Toro darà una bella scossa. Intanto, questa è una domenica in cui il Capricorno deve mantenere la calma, perché una vecchia fiamma può tornare e stuzzicarlo. A differenza dello Scorpione, che deve prestare attenzione ad alcune proposte, che potrebbero cambiargli la vita in meglio nella seconda parte dell'anno.

I consigli di Leggo per domenica 14 aprile

