Oroscopo di oggi sabato 13 aprile: chi sale e chi scende

Gli astri danno indizi chiari. L'oroscopo di sabato 13 aprile 2024 è ancora condizionato da Mercurio retrogrado in Ariete. Dialogo difficile e mente pesante per molti segni. Nel segno di fuoco anche Venere. Urano, invece, continua il suo lento transito nel Toro. Così come Giove, nel segno fino al 25 maggio. Luna crescente in Gemelli fino alle 18 circa, poi il passaggio in Cancro.

I consigli di Leggo di sabato 13 aprile 2024 per i segni di fuoco, terra, aria e acqua.

