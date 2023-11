Ordina per sbaglio un cocktail da 2mila euro, il marito si alza e se ne va: «Affari tuoi». Lei la risolve così

Viaggiare è la passione di molti e certamente andare in giro per il mondo e immergersi in culture nuove e diverse rispetto alla nostra ci aiuta a crescere e vedere il mondo da diverse prospettive. Eppure, bisogna sempre farlo con un occhio di riguardo poiché queste diverse prospettive fanno anche sì che ci si ritrovi in situazioni inaspettate.

Certo, avere mille occhi quando l'obiettivo del viaggio è quello di rilassarsi potrebbe rivelarsi complicato, e in effetti è incredibilmente semplice distrarsi e dover fare i conti con situazioni poco piacevoli. In questo caso è successo a una turista proveniente da Belfast, in Irlanda, ovvero Lynsey Bennett, che ha ordinato "per sbaglio" un cocktail dal prezzo stellare, oltre 2mila euro, senza avere i soldi per pagarlo.

Ecco cos'è successo, secondo quanto riportato dal DailyMail.

Il perché dell'errore di Lynsey

La donna racconta l'esperienza in un lussuoso albergo 5 stelle di Londra e più precisamente nell'area riservata al bar. Una sera era lì, insieme a suo marito, e hanno ordinato un paio di drink. Quando è arrivato il conto, tuttavia, i suoi occhi si sono allargati a dismisura quando si sono posati sul prezzo del suo cocktail: 1.890 sterline, ovvero 2.170 euro.

Lynsey aveva visto, sul menù che le era stato consegnato, uno spazio tra il 18 e il 90 e aveva pensato che volesse dire che il costo del suo drink fosse di 18.90 sterline, più o meno equivalente a quello delle altre opzioni nella lista. D'altronde, difficilmente poteva immaginare che questo drink in particolare era fatto con ingredienti molto pregiati, una bottiglia di Cristal e del Cognac invecchiato 30 anni.

A quanto pare, mentre Lynsey assumeva tinte scarlatte per la vergogna, il marito si è inizialmente infuriato, poi si è fatto una risata ed è uscito dal bar, lasciando a lei l'onere di risolvere il proprio sbaglio. La donna, allora, si è avvicinata timidamente al bartender, a cui era stato ordinato il drink, un giovane di Sorrento con cui avevano chiacchierato in precedenza.

Dopo aver spiegato il suo errore, il bartender (nel panico) ha chiamato il suo manager, che a quanto pare è stato estremamente comprensivo e disponibile: «Ha ridimensionato immediatamente la questione dicendo che era tutto ok e non c'era nulla di cui preoccuparsi. Poi, mi ha detto "Torna in camera, goditi il resto della vacanza, risolviamo tutto noi"». Eppure, non è finita qui e Lynsey avrebbe presto avuto un'altra sorpresa.