New York allagata, continua l'emergenza, il sindaco: «Situazione pericolosa, rimanete a casa». Una foca fugge da Central Park

New York ancora sott'acqua. Continuano i disagi nella Grande Mela. Metro sospese, caos nei trasporti e un fiume di polemiche. Piogge torrenziali hanno allagato la metropoli mandandola in tilt e costringendo, ieri, il governatore dello Stato Kathy Hochul a dichiarare lo stato di emergenza. I cittadini sono invitati a stare a casa e non spostarsi: «La situazione è pericolosa» e continuerà a esserlo per ore, hanno avvertito le autorità. Una foca, approfittando del caos, è scappata da Central Park.

New York allagata, metà delle linee della metro sospese. Dichiarato lo stato d'emergenza

