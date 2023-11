Myrta Merlino, Marco Tardelli rinvia il matrimonio: «Lei vorrebbe sposarsi, ma per me oggi non è necessario»

Marco Tardelli ha smesso di fumare il sigaro. Ormai da un mese. Merito di Fausto Bertinotti. «Io volevo smettere da tempo e Bertinotti quella sera mi ha ispirato. Lui mi ispira in tutto quando parla». Una cosa non da poco per l'urlatore più famoso d'Italia. Il suo urlo, quello del Mondiale 1982 rimbomba ancora dentro tante case. Ricordi lontani, ma nemmeno troppo.