«Un miliardario si è offerto di pagare tre mesi del mio affitto in cambio di 2 weekend fuori casa, ma a una condizione: ecco quale»

La sveglia presto, le preoccupazioni e le responsabilità, le riunioni col capo e i colleghi, quella scadenza da rispettare che si fa irrimediabilmente vicina... gli occhi si spostano sulle lancette dell'orologio troppo spesso, intanto, con la speranza vana che - per merito di qualche trucco magico, magari - sia arrivata l'ora di staccare dal lavoro e tornare a casa.

Non tutti percepiscono il lavoro come un grande peso, fortunatamente, ma per tanti si tratta semplicemente di un elemento necessario per potersi poi permettere di vivere la vita che si vuole e fare ciò che si ama davvero. L'affitto, infatti, non si paga da solo... o forse si?

Flavio ha pubblicato un video sul suo account di TikTok in cui spiega la surreale proposta di un miliardario di pagare tre mesi del suo affitto in cambio di un paio di fine settimana spesi fuori dal proprio appartamento. Il gesto, tuttavia, era vincolato a un'unica, semplice condizione.