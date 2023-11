Il sito web della metro cambia i nomi delle stazioni, Re di Roma diventa «King of Rome» e San Giovanni è «Saint John»: ecco tutti gli strafalcioni

Nomi delle stazioni della metropolitana di Roma tradotti in lingua inglese e francese. Un'idea per aiutare i turisti, ma è davvero così? C'è «Long Bridge» e «King of Rome» sulla Metro A ma anche «Eur stop» e «Tiburtini Mountains» sulla Metro B. Diventanno presto virali sul web le traduzioni bizzarre del sito «www.metropolitanadiroma.it» che stanno consultando molti utenti, in queste ore, nella Capitale per informarsi riguardo alle eventuali interruzioni del trasporto pubblico locale a causa delle quattro ore di sciopero indetto dai sindacati Cgil e Uil.



Sito virale

Il sito all'apparenza sembra di quelli ufficiali gestiti dal Comune di Roma: nella pagina contatti infatti viene indicata una pec dell'azienda capitolina Atac e il numero pubblico «06.06.06» per le informazioni telefoniche.