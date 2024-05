Francesco Totti ricorda l'addio alla Roma, la frecciata dei fan: «Manca la parte più importante...»

di Cristina Siciliano

Sono passati sette anni, da quel giorno in cui Totti ha salutato la squadra che l'ha visto nascere e crescere come calciatore: la sua «mitica Roma». L'ex calciatore oggi 28 maggio ha ricordato con un video pubblicato sul suo profilo Instagram quell'indimenticabile 28 maggio 2017. «La mia vita», scrive su Instagram. Un video che parla d'amore, quello dell'ex Capitano per la sua squadra del cuore. E come sottofondo non poteva mancare Amici mai di Antonello Venditti. Quel giorno, tra lacrime e commozione, il Pupone annunciò il suo addio con il supporto dell'ormai ex moglie, Ilary Blasi e i suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel Totti. Un'emozione che fa battere ancora il cuore di molti fan nonostante oggi siano cambiate tante cose: l'ex capitano non solo non gioca più nella Roma ma il suo matrimonio con Ilary Blasi è finito in tribunale.

I commenti al video

Una carrellata di foto che ritraggono Totti nello stadio Olimpico: colui che è stato un campione, un simbolo, un’idea di vita. Numerosi sono stati i commenti dei follower a corredo del video che Totti ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

