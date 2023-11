Gaia Menga morta nell'incidente a 13 anni, la donna alla guida: «Mi sono distratta, non me lo perdonerò mai. Ho perso così anche il mio compagno»

Gaia Menga è morta in un tragico incidente a 13 anni. Era insieme alla mamma e a un'amica, Betti Sonsirie di 33 anni. C'era lei alla guida dell'auto, che le avrebbe dovute riportare a casa dopo una cena ad Anzio. Quella macchina, però, a casa non ci è mai arrivata. La vita di Gaia si è fermata sulla via Laurentina e la donna è indagata per omicidio stradale. «Sono disperata. Mi domando se verrò mai perdonata da Giada per quello che è successo», dice. Giada è la mamma di Gaia, che ha altre due figlie.

Gaia Menga morta a 13 anni nell'incidente, svolta nell'indagine: al volante c'era l'amica della mamma, incastrata dalle impronte digitali

Gaia Menga morta a 13 anni nell'incidente sulla Laurentina, indagate mamma e amica. La cintura, la velocità e la lite tra le due: i punti oscuri