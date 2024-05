Chanel Totti e Cristian Babalus in crisi? La foto e il commento tolgono ogni dubbio

di Cristina Siciliano

«Chanel Totti e Cristian Babalus si sono lasciati?». È la domanda che in tanti si fanno dopo il compleanno della figlia di Ilary Blasi e Totti. Chanel ha compiuto 17 anni ma, allo scoccare della mezzanotte, un dettaglio non è sfuggito ai suoi follower: l'assenza di Cristian Babalus. Da quel momento in poi la ragazza ha pubblicato solo scatti in compagnia dei suoi amici e familiari, senza un minimo accenno a Cristian Babalus. Oggi sui social è arrivata la conferma che molti aspettavano: Chanel ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae seduta in macchina mentre tiene tra le mani un bouquet di rose rosse.

La coppia

Rumor smentiti, nessuna storia giunta al capolinea. «Ti amo».

La coppia ha raccontato la loro storia d'amore sui social tra video, dediche e foto di baci appassionati e, proprio su Instagram arriva la smentita della loro presunta crisi. Numerosi sono stati i commenti dei follower al post che Chanel ha condiviso sul suo profilo Instagram. «Sei un capolavoro», ha scritto una fan. E ancora: «Incantevole, splendi».

