Meteo weekend, freddo artico su tutta Italia, nevicate e temperature in forte calo

Il freddo polare gelido sul centro Europa che tocca il nord dell'Italia, con abbondanti nevicate sulle Alpi e nel weekend, perturbazione in arrivo dalla Russia. Sabato, infatti, torneranno le nevicate a quote collinari e maltempo dal nord verso il centro. Secondo il sito 3B Meteo, la perturbazione in azione sull'Italia avrà un seguito importante nelle giornate di venerdì e sabato, associata ad un vortice ciclonico alimentato da correnti molto fredde di estrazione artica.

