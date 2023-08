Meteo, con Circe l'Italia apre l'ombrello: piogge e temporali, assaggi d'autunno. «Temperature a picco»

Il ciclone Circe è atteso sull'Italia a partire da venerdì, ma l'instabilità sul nostro Paese ha già iniziato a manifestarsi in alcune zone. Sarà una prima settimana di agosto del tutto atipica, quella che ci attende: dopo il caldo torrido della fine di luglio, ecco che le condizioni meteo avranno una brusca inversione di tendenza portando piogge, temporali e temperature autunali su gran parte dello Stivale, facendo scattare nuovamente l'allerta per il maltempo. Scopriamo insieme le previsioni previste per le prossime ore.

