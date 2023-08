Meteo, il ciclone Circe abbassa le temperature: giù di 12 gradi. Allerta temporali in Lombardia, ma tornano i bollini caldo

L'Italia ancora divisa dal clima "pazzo": oggi allerta gialla per rischio temporali in Lombardia e Alto Adige, mentre aa Centro e Sud tornano i bollini per il caldo: arancione a Perugia, Cagliari e Campobasso per la giornata di martedì 1 agosto, che diventa rosso mercoledì per le ultime due.

Allerta temporali su Milano

È di nuovo allerta meteo su Milano dove sono previsti temporali fino a stamattina. Per questo il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato una allerta meteo gialla, di rischio ordinario. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.