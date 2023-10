Meteo, ottombrata con temperature fino a 32 gradi: fino a quando farà caldo

Se un tempo era ottobrata romana, oggi il cambiamento climatico ha esteso il bel tempo e le temperature estive su gran parte dell'Italia, tanto che il sito 3B Meteo, parla di ottobrata italiana. In questi giorni, infatti, assistiamo ad un periodo di caldo diffuso sull'Europa occidentale e su molte regioni del nostro paese, dove l'anticiclone sub tropicale ha portato in alto le temperature.

