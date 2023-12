«Mio marito ha 26 anni più di me: ci scambiano per papà e figlia (con commenti di odio), ma il nostro amore è grande e il matrimonio è forte»

Si dice spesso che l'età è solo un numero, che non bisogna attaccarsi a quelle due cifre per definire il modo giusto di comportarsi e cosa fare della nostra vita. Ti piace quel vestito e pensi di non avere più il fisico per indossarlo? Vorresti provare un nuovo videogioco ma ti senti giudicato perché non sei più un adolescente? In questi e tanti altri casi si usa la frase jolly: "l'età è solo un numero".

La società in cui viviamo crea inevitabilmente delle reti all'interno delle quali dovremmo muoverci a seconda degli anni che abbiamo, della nostra etnia, nazionalità, genere e tanto altro, ma c'è chi tra i fori di quella rete vede esattamente ciò che vuole e decide di affrontare i giudizi, le critiche e gli insulti pur di ottenerlo.

Allison e Ben si sono conosciuti nel 1998, quando lui si è presentato al negozio per consegnarle un pacco. Hanno 26 anni differenza e a causa di ciò e del loro aspetto vengono spesso scambiati per padre e figlia. Eppure, sono sposati, hanno cinque bambini e non hanno lasciato che la disapprovazione degli altri li separasse. Ecco la loro storia.