Bob Marley, Mario Adinolfi dice 'no' al film: «Troppe canne, va vietato ai minori»

«Quel film andrebbe vietato ai minori. Non sono un censore, evviva Bob Marley, però un film che trasmette un messaggio secondo cui il rapporto con la droga è funzionale a una produzione artistica, in età adulta può essere compreso ma su un minore può avere un impatto molto dannoso». Questa la posizione del giornalista e politico Mario Adinolfi, 52 anni, sul biopic "Bob Marley - One Love", parlando dell'uscita nelle sale italiane del film risultato primo al box office nel primo weekend nei cinema.