Sanremo 2024, i prezzi dei biglietti per le serate del Festival all'Ariston: quest'anno niente abbonamenti

Sanremo 2024, ormai ci siamo: è tutto pronto. Amadeus è confermato alla conduzione della 74esima edizione della kermesse musicale che partirà martedì prossimo, con lui sul palco dell'Ariston si alterneranno Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e, per la finalissima di sabato 10 febbraio, Rosario Fiorello. La lista dei big che parteciperanno al Festival è stata svelata, compresi i 3 artisti giovani che hanno completato la trentina in gara. Giovanni Allevi è tra gli attesissimi super ospiti.

E per chi vorrà assistere come pubblico la corsa ai biglietti si è già praticamente conclusa, in quanto si registra praticamente il sold out per tutte le serata. Ma quanto si paga per sedersi all'Ariston tra il pubblico?