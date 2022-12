Bob Marley, morto il nipote musicista: Joseph Mersa, 31 anni, stroncato da un attacco d'asma

La sfortuna di Bob Marley, ricade anche sul nipote Joseph Mersa Marley, ritrovato senza vita all'età di 31 anni. Il giovane uomo, che stava muovendo i primi passi nel mondo della musica reggae, come il leggendario nonno, ieri è stato trovato in un'auto negli Stati Uniti. Secondo le prime informazioni il musicista sarebbe morto a causa di un attacco d'asma, patologia che lo ha accompagnato per tutta la vita.

Figlio del vincitore del Grammy, Stephen Marley e nipote di Bob, che morì di cancro nel 1981 quando aveva appena 36 anni, dopo aver trascorso i primi anni in Giamaica, dove ha frequentato le scuole primarie, si è poi trasferito in Florida dove si è diplomato alla Palmetto High School per poi iscriversi a Ingegneria del suono. Ma nel 2014 ha seguito le orme della famiglia Marley, pubblicando l'EP Confortable, mentre nel 2021 è uscito Eternal. La morte del giovane musicista ha scosso la comunità reggae, con messaggi di cordoglio da parte di Shaggy sul suo profilo Instagram

Ed anche del primo ministro giamaicano Andrew Hollness.

This is truly sad news; sending strength to the Marley family at this time.



Repost/video credit @Babsy_grange :



I am deeply saddened by the news that artiste Joseph Marley, son of Reggae star, Stephen Marley and grand son of Reggae super star, Bob Marley has died. pic.twitter.com/OsXQKYOKEi