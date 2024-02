«Insegno ai miei figli come picchiare i bulli. Devono sapersi difendere da soli, ma li faccio dormire nel mio letto tutte le notti»

I genitori educano i figli in base ai valori, agli ideali e alle esperienze vissute durante la loro infanzia, adolescenza o età adulta. Ci sono mamme più protettive e altre che preferiscono che il bambino si sbucci il ginocchio per capire cos'è il dolore.

Anche mandare i figli a scuola può risultare una fonte di ansia per un genitore: i bulli sono sempre dietro l'angolo, pronti a colpire con pugni e insulti. Per evitare che ciò accada, la giovane mamma Jaiden George ha spiegato che insegna ai figli piccoli come picchiare i bulli e come difendersi dalle loro minacce. Le sue parole, registrate in un video pubblicato sui social, hanno indignato diverse mamme, soprattutto perché lei e il marito dormono con i due bambini in un solo letto.

Non sarà contraddittorio?