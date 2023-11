Madonna in concerto a Milano, sfilata di vip per lo show più atteso: nel pubblico Elodie, Armani e Donatella Versace

Parata di vip al Mediolanum Forum di Assago, a Milano, per lo show di Madonna davanti a un pubblico di circa 11mila persone. Tra i presenti in tribuna spiccano gli artisti Elodie, Angelina Mango, Marco Mengoni e gli stilisti Giorgio Armani e Donatella Versace. Quest’ultima ha realizzato per l’occasione dei look ad hoc con l’etichetta Atelier Versace. Per Miss Ciccone si tratta della prima delle due date milanesi del suo ‘Celebration Tour’, con il quale la popstar sta ripercorrendo 40 anni della sua straordinaria carriera.