Luca Argentero, chi è l'ospite della finale: la rinuncia a Sanremo 2022, il divorzio, la moglie e i figli del "Doc"

Luca Argentero a Sanremo 2024. Per la serata finale del Festival, sabato 10 febbraio, l'attore salirà sul palco dell'Ariston come protagonista della terza stagione della fiction di Rai 1 "Doc- Nelle tue mani" in cui interpreta il dottor Andrea Fanti. Per Argentero si tratta del secondo invito da parte di Amadeus. Il primo fu nel 2022, ma si vide costretto a rifiutare a causa di un grave lutto familiare: era appena morto il suocero, padre della moglie Cristina Marino.

Ecco chi è Luca Argentero, l'attore invitato da Amadeus: dalla carriera alla vita privata.