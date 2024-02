Incidente sulla superstrada: automedica con la sirena si schianta contro Fiat Panda. Muore Libero Campodonico, avvocato di 79 anni

SERRA SAN QUIRICO - Le sirene di un’automedica partita dall’ospedale di Branca lungo la superstrada direzione Perugia, in un tratto umbro sotto cantiere e con una sola corsia per senso di marcia. Le auto che si spostano per lasciar passare il mezzo sanitario in emergenza ma lui, Libero Campodonico, 79 anni, originario e residente a Serra San Quirico, non se ne rende conto. Questione di attimi, di metri. Resta con la sua Fiat Panda grigia nel centro della carreggiata direzione Ancona e finisce così per scontrarsi con violenza sull’automedica che veniva dal senso opposto.