Harry, ancora una batosta in tribunale: cosa è successo

Il principe Harry è stato da poco protagonista di un inseguimento stradale a New York molto pericoloso durato più di due ore. Nell'auto con lui c'era la moglie Meghan Markle. La paura non è ancora finita e il principe deve già sostenere un'altra batosta, questa volta dall'Alta Corte di Londra che ha deciso di respingere il suo ricorso per ottenere la scorta di polizia, nonoostante il duca di Sussex si fosse offerto di pagarla di tasca propria. Andiamo a vedere cosa è successo.

Harry e Meghan, l'incidente «non interessa» a Buckingham Palace. Re Carlo e William scelgono il silenzio

Harry e Meghan, Whoopi Goldberg smentisce l'incidente: «Non esistono inseguimenti ad alta velocità a New York»

Harry e la scorta di polizia

Il principe Harry, secondogenito di re Carlo III, si è visto oggi respingere dall'Alta Corte di Londra il ricorso presentato contro il ministero dell'Interno britannico (Home Office) che gli aveva negato il diritto di pagarsi di tasca propria una scorta di polizia, durante le sue visite nel Regno Unito con la famiglia, dopo aver perduto quella garantita di regola a spese dei contribuenti ai soli membri «attivi» della famiglia reale: status a cui il duca di Sussex e sua moglie Meghan hanno dovuto rinunciare a causa dello strappo del 2020 e del trasferimento negli Usa.