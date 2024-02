Harry e Meghan non avranno la scorta nel Regno Unito: il principe perde la causa in tribunale

Niente scorta di polizia per il principe Harry e la sua famiglia, durante i soggiorni nel Regno Unito. Lo ha confermato oggi un giudice dell'Alta Corte di Londra, rigettando il ricorso presentato a suo tempo dagli avvocati del secondogenito di re Carlo III e della defunta lady Diana contro la decisione del ministero dell'Interno britannico di negarglielo in seguito all'abbandono del suo ruolo di membro senior «attivo» della famiglia reale imposto dopo il traumatico strappo del 2020 e il trasferimento con la consorte Meghan in America.

