Harry e Meghan, raddoppia la scorta a New York. «Sono stati inseguiti in macchina per due ore»

Se nel Regno Unito gli negano la scorta, gli Stati Uniti invece rispondono con un «servizio di sicurezza extra» che Harry e Meghan riceveranno ogni volta che metteranno piede a New York. La notizia la riporta l'Express. Nel maggio del 2023 la notizia di un inseguimento in auto dei duchi di Sussex, che assistevano ad un evento nella Grande Mela, ha fatto il giro del mondo e la polizia ha stabilito che i paparazzi si stavano comportando in modo “sconsiderato”. Apparentemente cercando di mitigare i dilemmi futuri, il Duca e la Duchessa ora riceveranno ulteriore sicurezza ogni volta che torneranno a New York City.