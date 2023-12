Mentre continuano i rumors sull'assenza (che ormai sembra certa) di Harry e Meghan al tradizionale pranzo della famiglia reale a Sandringham House, i duchi di Sussex si concedono una fuga in paradiso lontano da occhi indiscreti ma non dagli obiettivi della fotocamera. La coppia è partita il 14 dicembre per una vacanza in famiglia in Costa Rica con i loro due figli per godersi spiagge paradisiache e splendide foreste pluviali.