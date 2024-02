Guenda Goria, il gender reveal in diretta tv. La reazione inaspettata: «L'ho sognato, ma fino all'ultimo ho sperato il contrario»

Guenda Goria e Mirko Gancitano avevano annunciato l'arrivo del loro primo figlio - «un miracolo dopo la malattia, non ci speravamo più» - da Caterina Balivo a La volta buona. Qualche settimana dopo è tempo di gender reveal! La coppia non poteva non ritornare dall'amata Caterina per scoprire insieme a tutto il pubblico da casa il sesso del loro nascituro e festeggiare tutti insieme.