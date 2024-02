​Grande Fratello, le pagelle: il crollo di Beatrice Luzzi (2), il branco (4), Perla e Mirko (6), Fiordaliso addio (8)

La 34esima puntata del Grande Fratello dovrebbe essere ribattezzata con la Grande Beatrice Luzzi. L'attrice, che ha vinto l'ennesimo televoto con il 45% delle preferenze, è finita nuovamente in nomination e accerchiata completamente dal branco. Persino Alfonso Signorini le ha tolto il suo supporto. Unica nota romantica il riavvicinamento quasi definitivo tra Mirko e Perla. Ecco le pagelle della puntata di lunedì 5 febbraio.

Beatrice Luzzi, crolla - Voto 2

Sia chiaro la regina con la corona di cartapesta, come l'ha appellata Massimiliano Varrese, non merita un voto così basso. La votazione è per il trattamento che le è stato riservato per tutta l'intera puntata. Dopo cinque mesi d'assedio anche "la rossa" è crollata e ha chiesto ai suoi fan di farla uscire.

Beh non ascoltatela, ripensate alla frase che ha detto a Signorini «Allora Alfonso facciamo che esco anche io come Fiordaliso e voi continuate il programma e impostate le puntate su qualcun altro perché io sono piena» ... e anche noi.