Giulia Tramontano, la famiglia: «Se avessimo sospettato l'avremmo portata a casa». Sorella e mamma dai pm

Il legale della famiglia di Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni incinta uccisa nel milanese, per il cui omicidio è in carcere il fidanzato Alessandro Impagnatiello, barman trentenne, ha parlato alla stampa delle indagini e degli ultimi sviluppi nell'inchiesta per il delitto della ragazza. L'avvocato Giovanni Cacciapuoti questo pomeriggio si è recato in procura a Milano per un incontro con la pm Alessia Menegazzo, che segue le indagini sul barbaro femminicidio di qualche giorno fa.

