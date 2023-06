Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello come l'ha uccisa? La verità tra chat, messaggi e l'incontro con l'amante. Cosa sappiamo

Giulia Tramontano è stata uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello nella casa di Senago, nel milanese. Cosa sappiamo del femminicidio? Come è stato consumato? Cosa è successo fino al ritrovamento del cadavere? Quale è stato il ruolo dell'amante di lui? Una serie di domande a cui gli stessi investigatori coordinati dalla procura di Milano in queste ore stanno cercando di rispondere. Il killer ha confessato di aver ucciso la compagna la scorsa notte: la verità nelle chat e negli ultimi messaggi sui telefonini.

L'avvertimento del procuratore

«Quello che è veramente importante in questa vicenda è che deve insegnare a noi donne di non andare mai all'incontro della spiegazione. È un momento da non vivere mai, perché estremamente pericoloso». Così il procuratore aggiunto Letizia Mannella, durante la conferenza stampa convocata alla procura di Milano dopo il fermo di Alessandro Impagniatiello per l'omicidio premeditato della compagna Giulia Tramontano, avvenuto sabato sera a Senago nella casa dove la coppia viveva e dove i due si sono incontrati per chiarirsi, dopo che la 29enne incinta di 7 mesi nel pomeriggio aveva incontrato l'amante dell'uomo.