Giulia Cecchettin, le ultime ore di vita: la tesi di laurea consegnata alla prof prima di essere uccisa. «La mail alle 17.15»

Giulia Cecchettin era «una brava ragazza, una studentessa scrupolosa. Faceva domande e rispettava le scadenze». Una studentessa modello quella dipinta da Silvia Todros, docente di Meccaniche dei materiali, intervistata da La Stampa. L'ex di Filippo Turetta, aveva preparato la testi con la docente.

La consegna della tesi

La professoressa non aveva mai notato titubanze. Ricostruisce l'ultima volta che si sono sentite: «Era sabato 11 novembre. Proprio quel sabato. Il giorno in cui - lo abbiamo saputo successivamente - è stata uccisa. Alle 17.15 mi ha mandato la versione finale della tesi, con tutte le correzioni che le avevo chiesto di fare. Le ho risposto lunedì mattina: andava tutto bene. Poteva caricare il Pdf sul server dell'Ateneo. Solo qualche ora più tardi ho scoperto della denuncia di scomparsa e delle ricerche in corso».