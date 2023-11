Giulia Cecchettin scomparsa con l'ex Filippo Turetta, tracce di sangue in strada. La verità dalle telecamere

Nella scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, ex fidanzati, si aggiunge un tassello inquietante. I due 22enni sono stati avvistati per l'ultima volta sabato sera a Vigonovo, in un parcheggio proprio vicino casa della ragazza. Erano in auto, la Fiat Grande Punto di lui, e stavano litigando. Un vicino ha chiamato il 112, ma quando i carabinieri sono arrivati sul posto non c'era più nessuno. Sul momento non scatta alcuna allerta: non si sa ancora che i ragazzi sono scomparsi. Solo all'indomani, quando le famiglie presentano denuncia, viene fatta una ricerca nelle telecamente pubbliche per provare a tracciare il percorso dell'auto.

Giulia Cecchettin, scomparsa con l'ex. L'sms alla sorella e quel presentimento del papà: «Non accettava la fine»