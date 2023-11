Giulia Cecchettin e l'ex fidanzato scomparsi, l'ultimo avvistamento e la lite in auto. Lo zio: «Lei ha urlato». Tutto quello che sappiamo

Sono ore d'ansia in Veneto per la scomparsa di Giulia Cecchettin, studentessa di 22 anni, e del suo ex fidanzato Filippo Turetta. Di loro si sono perse le tracce da sabato, quando sono usciti insieme a bordo dell'auto di lui: la loro relazione era terminata ad agosto, ma tra i due pare ci fossero ancora buoni rapporti. I cellulari dei due ragazzi risultano spenti da sabato sera ed entrambe le famiglie hanno fatto denuncia di scomparsa.