Giulia Cecchettin, Filippo Turetta indagato per tentato omicidio. C'è il video dell'aggressione: «Colpita nel piazzale»

Svolta decisiva nel caso di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: dopo l'iscrizione del ragazzo di 22 anni scomparso da sabato insieme all'ex fidanzata nel registro degli indagati con l'accusa di tentato omicidio, nelle mani degli inquirenti ci sarebbe ora un video decisivo. Come anticipa Il Corriere della Sera, nelle immagini girate da una telecamera di sorveglianza nel piazzale dell'area industriale di Fossò, dove sono state trovate tracce di sangue e capelli al momento oggetto di indagine da parte dei Ris, mostrerebbero una scena inequivocabile: l'aggressione di Turetta alla ex fidanzata.

La procura di Venezia ha inoltre reso noto che stamattina sono state effettuate delle perquisizioni in casa del giovane, a Torreglia. Potrebbe essere in corso un'acquisizione di ulteriori elementi, dopo l'iscrizione del giovane nel registro degli indagati per tentato omicidio. Altre ricerche sono intanto in corso lungo il corso del fiume Piave, nella zona di Maserada, in provincia di Treviso.