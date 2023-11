Giulia Cecchettin, l'auto avvistata in Austria: «A bordo solo il conducente». Mandato di cattura internazionale per Filippo Turetta

La Fiat Grande Punto targata FA 015 YE di Filippo Turetta è sparita dalle strade italiane per ricomparire in Austria. L'auto del 22enne scomparso da una settimana insieme alla ex fidanzata Giulia Cecchettin sarebbe stata avvistata a Leinz, a bordo una sola persona. Il dettaglio è emerso durante la puntata di venerdì 17 di Quarto Grado, rivelato dal direttore del Gazzettino, Roberto Papetti. Un altro tassello che va a complicare ulteriormente la posizione di Turetta, da ieri iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Venezia con l'accusa di tentato omicidio e immortalato dalle telecamere dell'area industriale di Fossò in un video in cui lo si vede aggredire a mani nude la ragazza per poi trascinarla in auto esanime.