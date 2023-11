Giulia Cecchettin, il corpo trovato al lago di Barcis: speranza finita, la conferma della procura di Venezia

È di Giulia Cecchettin il corpo senza vita di una giovane donna trovato stamattina nel lago di Barcis, in Friuli. Nella zona erano concentrate le ricerche della 22enne di Vigonovo e Filippo Turetta, i due ex fidanzati scomparsi una settimana fa. La procura di Venezia e i carabinieri hanno dato conferma che il cadavere recuperato in un canalone che si trova tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo è proprio quello della giovane. «Il corpo dovrebbe essere il suo - spiega il Procuratore di Venezia, Bruno Cherchi - lo diciamo sulla base dei primi riscontri dei Carabinieri, sul posto».

Le ultime immagini a disposizione della ragazza ancora in vita sono quelle registrate dalle telecamere di sorveglianza dell'area industriale di Fossò in cui è immortalata l'aggressione da parte di Turetta, al momento indagato per tentato omicidio ma la cui posizione si aggrava con il ritrovamento del cadavere. Le ricerche dell'ex fidanzato 22enne si concentrano, invece, sulle tracce lasciate dall'auto, localizzata per l'ultima volta in Austria.