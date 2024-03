Mafia, 12 nuove vittime innocenti: ecco le loro storie. Libera: «Nomi da non dimenticare»

Il 21 marzo è una data da segnare in rosso sul proprio calendario. Oggi si celebra la «Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie», istituita con legge nazionale nel 2017. Un giorno che serve per non dimenticare, soprattutto chi ha perso la vita per mano della criminalità organizzata.



Purtroppo alla lunga lista di vittime innocenti, se ne aggiungono altre 12. Le mafie, purtroppo, non hanno mai smesso di uccidere. Libera - per chi non lo sapesse - è un'associazione di promozione sociale presieduta da don Luigi Ciotti e impegnata nel sensibilizzare sulla lotta alla criminalità organizzata. In questa giornata non è mancato i lsuo contributo.

Le vittime innocenti delle mafie

Dal 1861 a oggi sono 1081 i nomi dell'elenco delle vittime innocenti delle mafie, che Libera cura da 29 anni. 1081 storie che ripercorrono tutta la storia d'Italia, dall'Unità fino all'anno scorso, dimostrando così che, almeno in alcuni territori, le mafie continuano a sparare.